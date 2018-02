Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Saint-Valentin: Kim Kardashian fait la liste de ses ennemis et leur offre un cadeau Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2018 à 14:53 | | 0 commentaire(s)| A l’occasion de la sortie de sa toute nouvelle collection de parfum intitulée « Kimoji Hearts », Kim Kardashian a décidé de faire la liste de ses meilleurs ennemis et de leur en offrir un, en cadeau. LaDepêche.fr



Quelques jours avant la Saint-Valentin, Kim Kardashian a assuré la promotion de son nouveau produit « Kimoji Hearts ». « J'ai décidé d'en envoyer à mes amours, mes ennemis,... À chaque personne à laquelle je pense parce qu'après tout, c'est la Saint Valentin », a-t-elle annoncé sur Instagram ce jeudi 1er février.





Les trois parfums de Kim Kardashian s’intitulent « BBF – Meilleur(e) Ami€ pour Toujours », « BAE – Avant Tout le Monde » et « Ride and Die – Courir ou mourir ».





Pour pouvoir offrir ses parfums, la star de l’Incroyable famille Kardashian a tout prévu. Dans sa story Instagram, la jeune femme a disposé des post-it de différentes couleurs sur une table, avec trente-six noms de personnes qui auront droit de recevoir le parfum.



Celle du milieu et celle de droite contiennent les noms des personnes qu'elle aime, sa maman Kris Jenner, ses sœurs Khloé et Kourtney, ses demi-sœurs Kylie, et Kendal, Paris Hilton, Ciara ou encore Chrissy Teigen.







