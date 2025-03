Saisie d’une importante quantité de médicaments prohibés à Grand Yoff : Huit dépôts illégaux démantelés par l'Agence de Réglementation Pharmaceutique Dans le cadre de la lutte contre le trafic et la contrefaçon de médicaments, l'Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (Arp), en collaboration avec la Brigade Nationale de Lutte contre le Piratage et la Contrefaçon, a mené avant-hier une opération de contrôle sur le marché de Grand Yoff.

Vendredi 21 Mars 2025

Selon le quotidien Tribune qui relaie l’info, l’agence précise, dans un communiqué lu par Tribune, que cette intervention a permis de démanteler huit dépôts illégaux, aboutissant à la saisie d’une importante quantité de médicaments prohibés, parmi lesquels des antalgiques, des anti-inflammatoires, des antihistaminiques, des aphrodisiaques, ainsi que des produits contenant divers principes actifs, notamment des anabolisants sous forme de sirop (POnKAL).



En parallèle, huit individus ont été interpellés et placés en garde à vue pour enquête. L’Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique réaffirme son engagement à éradiquer la vente illicite de médicaments afin d’assurer à la population l’accès à des produits de santé sûrs et conformes aux normes en vigueur.



L’agence rappelle aux citoyens l’importance de se procurer leurs traitements exclusivement auprès des structures pharmaceutiques agréées et les encourage à signaler toute activité suspecte.



