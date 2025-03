Saisie de 18 tonnes de produits impropres à la consommation à Tambacounda

Lors d’une opération de contrôle des marchés de Tambacounda, le Service régional du Commerce a saisi 18 tonnes de produits impropres à la consommation. Selon Mady Danfakha, responsable du Service régional du Commerce, ces produits incluent des jus de fruits, du fromage, de la farine, de l’aliment de bétail périmé ainsi que de l’huile non conforme, rapporte iGFM.



Certains de ces produits provenaient de la sous-région, augmentant ainsi les risques liés à la qualité et à la traçabilité. Les contrevenants identifiés lors de cette opération, ont été sévèrement sanctionnés. « Ils ont payé de lourdes amendes. Pour ceux qui s’en acquittent, l’action pénale est éteinte. Toutefois, en cas de faute grave, les mis en cause sont déférés devant le procureur, qui décidera des suites judiciaires à leur donner », a expliqué Mady Danfakha.



Le Service régional du Commerce poursuivra ces contrôles afin de garantir la sécurité alimentaire des populations et lutter contre la vente de produits dangereux. Il appelle les commerçants à respecter les normes en vigueur, pour éviter de lourdes sanctions.