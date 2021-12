Saisie de faux médicaments d'une valeur de 700 millions f cfa par la Douane Sénégalaise Le bouclage des réseaux et couloirs de trafics illicites se poursuit sur toute l’étendue du territoire douanier. Les opérations conduites ce week-end par les unités de surveillance terrestres et maritimes de la Douane ont abouti à d’importantes saisies de produits prohibés.



Rédigé par leral.net le Samedi 4 Décembre 2021 à 20:48 | | 0 commentaire(s)|

Les agents de la Brigade fluviale des Douanes de Fimela ont effectué une importante saisie de faux médicaments le vendredi 26 novembre 2021 vers 06h du matin dans la forêt de Yayème entre les localités de Fimela et Joal.

Les médicaments ont été d’abord transportés par pirogue avant d’être débarqués au lieudit pour certainement être acheminée par la suite par voiture hippomobile.

L’opération coordonnée entre l’escouade en mer qui a pris la pirogue en filature et les agents postés au rivage a permis de déjouer la tentative de déversement frauduleux et de mettre la main sur la marchandise.

Il s’agit de 7 types de médicaments conditionnés en 57 cartons d’un poids total de 580 kg. Lesdits médicaments sont constitués pour la plupart d’aphrodisiaques et des corticoïdes. La contrevaleur des médicaments saisis est estimée à plus de 700 millions de francs CFA. L’évaluation a été effectuée avec le concours d’un groupe de pharmaciens dont Dr Ibrahima DIOP, responsable régional du Syndicat des Pharmaciens de Kaolack et Dr Birahim DIA, pharmacien établi à Mbour. L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre la Criminalité́ transfrontalière organisée sous toutes ses formes et appelle les populations à une collaboration plus étroite avec les unités douanières.













Le Bureau de la Communication de la Dgd



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook