Saisine de la Cedeao : les avocats de Khalifa Sall à Bamako aujourd’hui

Apres Abuja en février dernier, les avocats Khalifa Sall plaident, aujourd’hui, devant la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) siégeant à Bamako. Les conseils du maire de Dakar avaient saisi la Cour d’Abuja car, selon eux, les droits de leur client ont été violés dans le cadre de la procédure quoi avait été ouverte contre Khalifa Sall.



Ce dernier a été condamné, le 30 mars dernier, à 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs Cfa pour escroquerie portant sur des derniers publics et faux et usage de faux en écriture administrative et de commerce. D’ailleurs, au cours du procès, la défense avait demandé le blocage de la procédure pour violation des droits du député-maire.



Elle voulait que l’affaire soit jugée en procédure d’urgence. Cependant, dans un arrêt rendu le 20 février 2018, la Cour d’Abuja avait estimé qu’elle s'y était prise très tard pour des mesures d’urgence, puisque le procès était déjà en cours.









