Salah : "Ce ne sera pas une finale entre Ronaldo et moi" Mohamed Salah ne veut pas faire de la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid un duel entre lui et Cristiano Ronaldo, le 26 mai prochain. L’Egyptien loue le collectif des Reds plus que ses stats, qui en font l’égal du Portugais cette saison.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mai 2018 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Sur le papier, le jeu des comparaisons est inévitable. La finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool opposera deux des meilleurs buteurs de la saison : Cristiano Ronaldo (42 buts toutes compétitions confondues) et Mohamed Salah (43 buts). Pourtant, ce dernier ne veut pas résumer le choc du 26 mai prochain à Kiev à ce duel qui pourrait aussi être décisif dans la quête du Ballon d’Or.



« Je ne peux pas le faire tout seul »



« Ce ne sera pas une finale entre Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo, a-t-il tempéré mercredi après la qualification des Reds pour la finale. Je joue pour un grand club et nous avons de grands joueurs. Nous nous sommes qualifiés pour la finale grâce à un super travail d’équipe. Je ne peux pas le faire tout seul. »



La saison de feu de l’Egyptien relance les espoirs d’un vote moins prévisible que l’habituel duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour les récompenses individuelles. « Je sais que les Arabes me souhaitent le meilleur et qu’ils sont heureux à chaque fois que je gagne, note-t-il. Mais actuellement, je ne pense qu’à la finale et à apporter le trophée à Anfield. » Il aura un rôle déterminant dans cette quête.











Sfr

