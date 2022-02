Saliou Guèye, maire d’une ville allemande auprès du président Steinmeier : Macky salue l’ouverture de l’Allemagne en matière d’intégration

‘ ’Je me réjouis (…) de voir dans ta délégation un député du Bundestag, en l’occurrence Karamba Diaby, avec qui j’ai partagé les bancs de la Faculté des sciences de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar ’’, a dit Macky Sall, s’adressant à son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier.



Ce dernier effectue une visite officielle de soixante-douze heures à Dakar. L’ancien ministre des Affaires étrangères est le premier président allemand à visiter le Sénégal depuis 1962, a rappelé son homologue sénégalais.



Un autre ressortissant sénégalais se trouve dans la délégation de M. Steinmeier, Saliou Guèye, maire d’une ville de la République fédérale d’Allemagne, selon Macky Sall.



‘’ Dans un monde où l’on évoque souvent le sujet de l’immigration, il faut saluer cet état d’esprit et d’ouverture, qui sont propres à l’Allemagne ’’, s’est-il réjoui, louant aussi ‘’l’efficacité’’ et le ‘’savoir-faire’’ des Allemands.



Frank-Walter Steinmeier va présider, cet après-midi, la cérémonie officielle de pose de la première pierre du nouveau siège du Goethe-Institut à Dakar, un bâtiment qui allie ‘’ tradition et modernisme, dans une vision écologique qui s’inspire des constructions traditionnelles sénégalaises en terre cuite ’’.