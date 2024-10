Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Saliou Ndione, candidat de Pastef: A la découverte des futurs députés de la JPS (Xaam Sa Député) Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 12:06 | | 0 commentaire(s)| Saliou Ndione est un jeune natif de Bargny des années 90. Il a passé son enfance, en dehors de ses heures d’école et comme la plupart des jeunes lébous de sa génération, entre les champs à Guinaw rail et les plages de Bargny guèdj, en passant par les terrains de foot. Il a toujours été un jeune généreux, serviable, travailleur et très franc.



Salih, ne vit pas en marge du sens de son nom, qui signifie le Vertueux en langue arabe. Cet état d’esprit a fait de lui un jeune juste, patriote dans l’âme et défenseur des opprimés. C’est ainsi qu’il a apporté, en 2016, son soutien infaillible à l’Inspecteur des Impôts et des Domaines, M. Ousmane Sonko, radié arbitrairement de la fonction publique.



Saliou, jeune contrôleur des impôts et des domaines, venait d’être nouvellement mis à la disposition de la DGID, après 2 années (2013-2015) de formation à la prestigieuse Ecole Nationale d’Administration (ENA). Par la suite, Il a décidé, en 2018, à la veille de l’élection présidentielle, d’ouvrir la page du militantisme. Les valeurs et les principes du parti comme armes, il s’engagera dans la bataille pour la rupture aux cotés du président Ousmane Sonko.



Le tournant décisif de son engagement politique, interviendra en 2021, l’année où il a quitté son poste d’affectation de Tambacounda, pour rejoindre le services des Impôts et des Domaines de Mbour. Il se rapprochait, alors, de son Bargny natal. Il l’a mis à profit pour s’engager sur le terrain de la massification et de la vulgarisation du Projet de Pastef.



Il est élu coordonnateur de la JPS Bargny, le 3 octobre de la même année. Après 12 mois marqués par un bilan reluisant à la tête de la JPS Bargny, ses frères et sœurs jeunes patriotes du département lui confient la coordination de la fédération départementale de la JPS Rufisque.



Il est nommé le 5 juillet 2023, vice coordonnateur de la JPS nationale et porte-parole du mouvement. Depuis lors, avec des jeunes dynamiques à ses côtés, il ne ménage aucun effort pour protéger, vulgariser et participer à la mise en œuvre du projet.



Et pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, Salihou est investi 3e sur la liste nationale. Un futur député qui plaidera, sans doute, pour les causes de la jeunesse sénégalaise.







Accueil Envoyer à un ami Partager