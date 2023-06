Salon Vivatech 2023 : La Fintech Syca annonce sa participation à l’évènement technologique

. Selon un communiqué de presse, VivaTech est l'un des plus grands événements technologiques en Europe, rassemblant des entrepreneurs, des innovateurs, des investisseurs et des leaders d'opinion du monde entier. Pendant cet événement, l'équipe de Syca aura l'opportunité de présenter ses solutions de paiement alternatives révolutionnaires, notamment sa plateforme Sycapay et sa solution de gestion de points de vente Sycapos.



Ces solutions ont pour objectif de simplifier les transactions et les opérations commerciales tout en contribuant activement à l'inclusion financière à travers la transformation digitale. La participation de Syca à VivaTech 2023 offre une occasion unique de rencontrer des acteurs clés de l'industrie, d'échanger des idées avec des experts du secteur et de créer des partenariats stratégiques.



L'équipe de Syca partagera sa vision de l'inclusion financière et discutera des opportunités offertes par la transformation digitale pour stimuler le développement économique en Afrique et au-delà. «Nous sommes ravis de participer à VivaTech 2023, avec la délégation de la Der/ Lionstech, un événement majeur dans le domaine de la technologie et de l'innovation. C'est une occasion précieuse pour présenter nos solutions de paiement alternatif et notre engagement en faveur de l'inclusion financière », a déclaré Mouhamadou Diop, président de Syca.



«Nous sommes impatients de partager notre expertise, d'établir de nouvelles collaborations et de contribuer à façonner l'avenir des services financiers en Afrique et dans le monde », a-t-il ajouté. Syca invite les participants de VivaTech 2023 à visiter leur stand pour découvrir de plus près les avantages et les fonctionnalités de leurs solutions, ainsi que pour explorer les opportunités de collaboration.



Syca est une fintech en pleine croissance, offrant des solutions de paiement et de gestion de points de vente avancées. Avec Sycapay et Sycapos, Syca simplifie les transactions et les opérations commerciales, tout en contribuant activement à l'inclusion financière grâce à des moyens de paiement alternatifs. Syca se distingue par son approche centrée sur le client, sa sécurité renforcée et son engagement à fournir une assistance technique de qualité supérieure.



Adou Faye

Syca, la fintech innovante axée sur l'inclusion financière, se dit ravie d'annoncer sa participation au salon VivaTech, qui se tiendra du 14 au 17 juin 2023 à Paris, en France.Source : https://www.lejecos.com/Salon-Vivatech-2023-La-Fin...