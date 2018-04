Saly- Le Palm Beach ferme ses portes au séminaire de Rewmi, Idy se met dans tous ses états et se case aux Bougainvilliers

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Avril 2018 à 09:13

Le Parti Rewmi tient un « séminaire programmatique» de 48 heures à partir de ce samedi à Saly. La rencontre a été prévue à l’hôtel Palm Beach. Mais, selon « L’Observateur », les responsables du réceptif hôtelier se sont désistés, notifiant aux organisateurs l’impossibilité d’abriter le séminaire.



Cette déprogrammation « sans motifs convaincants » a irrité le patron du Rewmi Idrissa Seck. Ce dernier cherche les véritables raisons de cette fausse note, surtout que l’hôtel a craché sur beaucoup d’argent. En effet, ce séminaire qui va durer deux jours réunira plus de 250 participants de Rewmi et 500 experts de haut niveau, dans tous les secteurs d’activités du Sénégal et de la diaspora.



Le séminaire se tiendra finalement à l’hôtel les Bougainvilliers à Saly dont la capacité d’accueil de la salle de conférence ne peut que contenir 300 places. Toutefois, Idrissa Seck qui a instruit ses proches collaborateurs pour savoir un peu plus sur les vraies raisons de la déprogrammation de hôtel Palm Beach, n’écarte pas de saisir la justice.

