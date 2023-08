Sam Notaire: Fallou Ndiaye, 5 ans, retrouvé mort poignardé dans la maison familiale

C’est un crime contre l’innocence ! Un enfant de 5 ans, répondant au nom de Fallou Ndiaye, a été retrouvé mort poignardé au niveau du ventre à Sam Notaire, dans le département de Guédiawaye, informe lesoleil.sn.



La découverte macabre est faite ce lundi vers les coups de 7h du matin. Son père Papa Ndiaye, taximan de son état, était parti tôt le matin laissant à la maison Fallou et ses deux grands frères âgés respectivement de 13 et 8 ans, nous signale-t-on.



Alertés, les éléments de la police scientifique ont effectué le déplacement sur les lieux avant d’acheminer la dépouille du petit garçon à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff (ex, Cto) pour autopsie.



Quant à son père, il est actuellement au Commissariat de Police de Guédiawaye pour les besoins de l’enquête.