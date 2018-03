Samba Keinde, le Roi du « Sangsé » va décentraliser Bonavita

Samba Keinde a tellement l’art aux doigts qu’il deviendra le « roi du Sagnsé », comme le décoreront toutes les grosses pointures du showbiz qu’il habille depuis son retour d’Europe en 2005.



Pour mieux satisfaire musiciens et jet-setteurs dans leur look stylistique, ce natif de Kaolack qui naviguait entre la France, l’Espagne et l’Italie avait lancé la marque Bonavita, à travers des boutiques qu’il a ouvertes à Dakar.



Un produit de qualité si apprécié et prisé par les stars que samba Keinde a décidé de décentraliser Bonavita dans l’intérieur du Sénégal et la sous-région. La mode n’en sera que plus radieuse et appréciée.