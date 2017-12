Samba Laobé Dieng : «Je suis malade, je ne peux ni marcher ni m’asseoir» Il racontait la vie des autres, aujourd’hui c’est sa propre histoire qui risque d’émouvoir dans les chaumières. Samba Laobé Dieng (67 ans) est gravement malade et c’est avec gène qu’il raconte sa maladie et son souhait de se faire évacuer en France, informe nos confrères de "l’Observateur".

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Décembre 2017 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

Samba Laobé Dieng ? Diaspora Culture sur la Rts ? Ça vous dit quelque chose ? Les très jeunes, peut-être pas; à moins de consulter Youtube. Mais les moins jeunes se rappellent sans doute cette émission où on parlait jazz, soul, blues, de Miles Davis, Marvin Gaye, etc.



Il se trouve que celui qui animait cette émission, parmi d’autres, et ancien rédacteur en chef à la Première chaîne, est gravement malade. À 67 ans, Samba Laobé Dieng vit actuellement une retraite difficile, couché sur un matelas à la Cité Rts aux Maristes, et luttant contre une maladie dont il ignore la nature précise.



«Parfois, on me parle d’affection, d’infection urologique et même de tumeur…», confie-t-il.



De toutes les façons, son médecin lui recommande une évacuation en France. D’où son cri de détresse : «Je lance un appel au président de la République, au Premier ministre, à la Fondation Servir le Sénégal, à Pape Dieng (son frère, directeur de la Sonacos: Ndlr), son épouse, Ndèye Saly Diop Dieng, et à toutes les bonnes volontés pour m’aider à faciliter mon évacuation en France ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook