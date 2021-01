Samba Tall de Podor écope un mois avec sursis

Malgré la levée de boucliers lors de son arrestation, la justice est allée jusqu’au bout de la procédure. Ce qu’on peut appeler l’affaire Samba Tall, coordonnateur de la section Forum Civil de Podor et président du Conseil de la jeunesse de Podor, a connu son épilogue hier au tribunal de Saint-Louis.



Selon "L'As" qui vend la mèche, Samba Tall a été arrêté et déféré au parquet de Saint-Louis, suite à un post sur sa page Facebook où il dénonçait la corruption de certains chefs de service départementaux de Podor. Il avait obtenu une liberté provisoire. Mais l’affaire a été appelée à la barre hier, au tribunal de Saint-Louis. Finalement, Samba Tall, enseignant au lycée de Podor, a été condamné à une peine d’un mois avec sursis, en plus d’une amende de 50 000 francs Cfa.