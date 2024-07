Sandaga : Chaudes échauffourées entre ambulants et agents municipaux de Dakar Plateau

Le marché Sandaga a connu hier en fin de matinée, de chaudes échauffourées entre marchands ambulants et agents municipaux de Dakar Plateau. Les échauffourées ont éclaté lorsque les agents municipaux de la mairie d’Alioune Ndoye, ont fait une descente dans les principales artères de Sandaga, pour dégager les ambulants qui s’y trouvaient. Ces derniers ne se sont pas laissés faire, puisqu’ils ont affiché une détermination à rester sur les lieux.



A en croire "Le Témoin", l’affrontement devenait dès lors inévitable. Mais les ambulants, plus nombreux, ont réussi à chasser à coups de pierre et d’autres objets, les agents municipaux qui ont battu en retraite. Ceux-ci en nombre insuffisant ont détalé pour retourner à leurs bases.



Les ambulants criant victoire, ont repris possession de « leurs » rues. Le célèbre marché de Dakar avait repris dans la soirée, sa quiétude. En attendant une nouvelle descente des hommes d’Alioune Ndoye…

