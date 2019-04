Sandiara: Serigne Gueye Diop invalide la décision de la Cour suprême

La décision de la Cour suprême annulant la désaffection de terres du domaine national pour la création d'une zone industrielle à Sandiara n'ébranle pas le Maire Serigne Gueye Diop." Le décret présidentiel a été publié le 22 novembre 2017 et il annule tous les autres actes qui étaient pris avant. Le décret a annulé la délibération de la commune et donc la décision de la Cour suprême devient caduque», s'est-il défendu dans les colonnes de Libération.



Dans ses explications, M. Diop révèle qu'il y’avait une zone industrielle de 49 hectares qui appartenait à la commune et depuis 2017 ce site est devenu une Zone économique spéciale comme Diamniadio, Diass et est administré directement par l’APIX. "Donc de parla loi ce décret vient annuler de tout ce qui

était fait avant y compris par la commune" dit-il.



Et Srigne Gueye Diop de révéler que la zone économique spéciale de Sandiara abrite aujourd’hui six entreprises actives avec 300 emplois à l'appui et d'ici un an, une dizaine d'usines va s'installer dans la zone pour créer jusqu'à 25.000 emplois même si l'objectif visé à terme est de 100.000 emplois.

