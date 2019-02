Sanekh, Jojo et Cheikhouna s'engagent au coté de Macky Sall Le comédien Sanekh a fait un plaidoyer fort à l'endroit des jeunes en leur demandant de ne pas céder à la violence. Pour lui, le plus important c'est de se munir de sa carte et d'aller voter massivement pour BBY le jour du scrutin.

