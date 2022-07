Sangalkam/Législatives 2022 : Les réalisations du Président Macky Sall vulgarisées à Noflaye

Après le quartier Sérère de Sangalkam, c’est au tour du village de Noflaye de recevoir le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Gueye. Le Président du comité électoral de Benno Book Yaakar du département de Rufisque a passé toute la journée du vendredi 22 juillet 2022 dans ce village traditionnel.



En compagnie des responsables de la coalition particulièrement les jeunes, le Porte-parole du Gouvernement a eu d’abord un entretien avec le Chef de village qui lui a réservé un accueil chaleureux. C’est par la suite que la délégation s’est rendue chez une responsable de la coalition et membre de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP),Marème Kon. Après cet entretien, le ministre Oumar Gueye a fait le tour du quartier Médine en faisant du porte à porte.



Avec des jeunes très engagés, des spécimens de BBY ont été distribués aux populations. Lors des visites de Proximité, le Président du comité électoral a vulgarisé les réalisations du Président de la République. Selon Oumar Guèye, les populations doivent être conscientes de l’ambition du Président Macky Sall pour le Sénégal. Pour lui, le Chef de l’État doit avoir une majorité confortable pour continuer son ambition de faire du Sénégal, un pays émergent.



Le Président du comité électoral de Bby Rufisque a demandé aux électeurs de ne pas accorder aucune voix à l’opposition qui n’a ni programme, ni solution face aux besoins des populations. Ainsi, Oumar Gueye estime que les Sénégalais ont l’obligation de tout faire pour que la liste de la coalition remporte ces élections. « Une majoritaire parlementaire à l’Assemblée nationale permet au Président Macky Sall de continuer à construire le Sénégal mais surtout adopter une politique sociale en faveur des populations », a déclaré M. Gueye.



Le ministre Oumar Gueye qui a passé toute la journée à Noflaye a effectué la prière du vendredi à la Grande mosquée. Et l’imam a formulé des prières pour la délégation et pour un Sénégal émergent.