Sangalkam: Oumar Guèye vante les réalisations de Macky Sall et le potentiel d'Amadou Ba Dans le cadre de la préparation de la prochaine élection, une réunion importante s'est déroulée ce samedi, à Sangalkam? où le coordonnateur départemental de la coalition BBY de Rufisque, Oumar Guèye, a tenu un tête-à-tête significatif avec les chefs de villages, les Imams et les autorités coutumières de l'arrondissement. Cette rencontre avait pour but de sensibiliser ces acteurs locaux aux réalisations et projets du président Macky Sall durant son mandat, ainsi que de promouvoir le candidat Amadou Ba en tant que porteur de la continuité du Plan Sénégal Emergent (PSE).

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Octobre 2023 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade