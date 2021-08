Sangalkam: lutte contre les inondations, Oumar Gueye déploie d’importants moyens sur le terrain. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Gueye, a remis un important lot de matériel à l’administration territoriale. Le matériel composé de moto pompes, des électro-pompes, des tuyaux et du carburant, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les inondations. La cérémonie de remise de matériel s’est tenue, samedi 21 août 2021, en présence du Sous-Préfet de l’arrondissent de Sangalkam, des Conseillers municipaux entre autres. L'autorité administrative locale, Modou Bassirou, qui a réceptionné le matériel, a remercié la municipalité de Sangalkam pour ce geste très important dans la lutte contre les inondations.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Août 2021 à 05:00



