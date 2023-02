Sans tambour ni trompette : Me Wade débarque à Dakar avec son épouse Viviane Wade Après vingt jours passés en France, Me Abdoulaye Wade est rentré à Dakar. Cette fois-ci le pape du Sopi n’est pas venu seul. Me Wade a embarqué avec l’ex-Première dame Viviane Wade, à bord d’un jet privé. Le couple Wade a débarqué à Dakar avant-hier samedi, selon "L’Observateur" qui rapporte l’information.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2023 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Me Wade et son épouse qui étaient accompagné d’un staff réduit, ont rejoint leur domicile sis à la Corniche Ouest de Dakar, renseigne la même source.



La maison en question qu’il va quitter sous peu, a été prise en location. D’ailleurs, informe "L’Observateur", Me Wade va bientôt rejoindre son domicile entièrement réhabilité, au Point-E.



A signaler que ce retour des Wade coincide avec la floraison de déclarations de candidatures pour la Présidentielle fixée au 25 février 2024.













Senenews

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook