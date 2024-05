Santé :: A Tivaouane, un chirurgien-dentiste lance les activités d’un bloc dentaire par des consultations et des soins gratuits APS – Le chirurgien-dentiste Babacar Ndiaye Amdy Diouf a lancé, samedi, le démarrage des activités du bloc dentaire du Centre médico-social de la Zawiya Seydi Hadji Malick Sy de Tivaouane (ouest), par l’organisation d’une journée de consultations et de soins gratuits au profit des apprenants, des encadreurs et des populations riveraines de cette institution religieuse.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2024 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Des médecins et des infirmiers ont été mobilisés pour cette journée, dont l’idée est née d’une émission à la télévision thématique Asfiyahi.



‘’Tout est parti d’une émission dans une télévision qui montrait la difficulté des apprenants de la Zawiya pour se soigner les dents. Immédiatement, j’ai contacté l’animateur El Badou Gningne, pour m’engager à installer un bloc dentaire pour la prise en charge des apprenants, encadreurs et populations environnantes”, a expliqué l’initiateur du projet, le docteur Babacar Ndiaye Amdy Diouf.



Selon lui, il s’agira, à travers le lancement de ce bloc dentaire, d’organiser, en collaboration avec sa collègue, Dr Ngoné Souaré, des rotations de dentistes volontaires qui viendront périodiquement administrer des soins.



Le chirurgien-dentiste s’est réjoui de l’implication de ses collègues spécialistes de maladies cardiovasculaires, qui ont consulté beaucoup de patients venus d’horizons divers, comme la cardiologue Dr Adji Mariétou Diop, basée à Saly Portudal.

‘’Nous avons profité de l’installation de notre cabinet dentaire aujourd’hui [samedi], pour organiser une journée de consultation gratuite de dépistage des pathologies cardiovasculaires, de l’hypertension artérielle, du diabète’’, a fait savoir le responsable du centre médico-social, Serigne Alioune Ba.



Selon lui, la ‘’situation géographique stratégique de ce centre médico-social, fondé en 2021 pour la prise en charge des talibés, des apprenants et des encadreurs de la Zawiya, a convaincu l’équipe dirigeante de la nécessité d’étendre ses prestations à l’ensemble des populations de Tivaouane’’.



Hamath Kebé, intendant du Centre médico-social de la Zawiya Seydi Hadji Malick Sy, s’est également félicité de la réussite de cette journée de lancement du bloc sanitaire.

El Badou Gningue, l’animateur de l’émission qui a inspiré ce bloc dentaire, a manifesté son désir de voir l’installation d’un autre centre médico-social à la mosquée Serigne Babacar Sy.



‘’Tivaouane a besoin de structures sanitaires dignes de son rang, pour une bonne prise en charge des disciples qui séjournent tous les dimanches, dans la cité de Maodo’’, a-t-il souhaité.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook