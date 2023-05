Santé / Académie de Pikine-Guédiawaye : Le réseau des enseignantes fait consulter plus de 450 personnes à Sicap Mbao Le Réseau des femmes enseignantes de l’académie de Pikine-Guédiawaye, fait dans l’humanitaire. Les femmes enseignantes ont organisé une journée de consultation médicale gratuite à Sicap Mbao. À cette occasion, elles ont mobilisé de nombreux médecins pour consulter gratuitement les populations. Plus de 400 personnes ont été consultées.

Du dépistage du cancer de l’utérus au dépistage du diabète pour les femmes, en passant par d’autres pathologies, les populations ont bénéficié de diverses consultations. Beaucoup de problèmes bucco-dentaires ont été relevés chez les enfants.



« Cette journée rentre dans le cadre du plan d’action du Réseau des femmes enseignantes de l’académie de Pikine-Guédiawaye. Après la randonnée pédestre, nous avons voulu faire une action humanitaire, notamment la consultation médicale pour permettre les populations, les élèves, les enseignantes de se faire consulter gratuitement, car quand on parle d’éducation, on parle de santé. Nous ne pouvons pas enseigner si nous ne sommes pas en bonne santé », explique Mame Astou Mané, coordonnatrice du Réseau des femmes enseignantes de l’académie de Pikine-Guédiawaye et proviseure du lycée Banque islamique de Guédiawaye.



Expliquant le bien-fondé de cette activité, Mme Ndiaye Ndiambogne Sarr souligne ceci : « La consultation médicale gratuite est arrivée à son heure à Diamaguène Sicap Mbao. Ici, les gens peinent à accéder aux structures de santé, faute de moyens, quelques fois », souligne le point du réseau à l’Ief de Thiaroye. Elle a profité de cette rencontre pour plaider aussi pour le renforcement des structures de santé dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao.



« Nous sollicitons auprès des autorités, le renforcement des structures de santé, car la population augmente de plus en plus et les structures de santé doivent suivre », estime-t-elle.













