Santé: And Gueusseum se radicalise malgré les menaces de ponctions sur les salaires

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les menaces de ponctions sur les salaires de ses membres brandies par le ministre de la Santé, l’Alliance des syndicats de la santé (Asas)/And Gueusseum maintient son combat pour le respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal.



Mballo Dia Thiam, secrétaire général du syndicat et ses camarades ont décrété 72 heures de grève à partir de ce lundi. Ils comptent le remettre la semaine prochaine avec trois jours de grève, à partir de lundi 10 décembre.

And Gueusseum qui entame ainsi son 16e plan d’action, s’engage à respecter les urgences.

Un préavis de grève couvrant la période du 3 janvier au 3 juin 2019 sera déposé ce lundi par l’Asas, pour l’ouverture des négociations sur le régime indemnitaire et l’application des accords signés avec l’État.









IGFM



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos