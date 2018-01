Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Santé: Les implants mammaires liés à un risque accru de cancer rare Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2018 à 16:36 | | 0 commentaire(s)| Selon une nouvelle étude publiée jeudi dernier dans la revue "JAMA Oncolog"y, les femmes avec des implants mammaires, ont un risque accru de développer un lymphome rare.

Mais la chance globale de développer le lymphome anaplasique à grandes cellules (ALCL), un cancer des cellules du système immunitaire, à la suite d’une augmentation mammaire, est relativement faible.

Le risque accru semble alarmant au premiers abord. Les chercheurs ont constaté que celles qui ont des implants sont 421 fois plus susceptibles de développer ce cancer spécifique que celles qui n’en ont pas, mais le nombre de femmes qui contracte la maladie, est encore faible.

Environ une femme sur 35 000 qui a une augmentation mammaire, développera le LAGC (Lymphome, anaplasique, à grandes cellules, ndlr),avant l’âge de 50 ans. Un très petit nombre, considérant que seulement environ 4% des femmes aux États-Unis passent sous le couteau pour cette procédure.



« Les femmes ne devraient pas paniquer », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Daphne de Jong, à Newsweek, « mais elles devraient être conscientes de ce fait ».

De plus, l’étude a été menée aux Pays-Bas, où 45% des implants sont texturés, selon les auteurs, et 82% des femmes atteintes de ce type de lymphome, avaient des implants texturés. Aux Etats-Unis, un type d’implant plus lisse et différent, est habituellement utilisé.









