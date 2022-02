Santé : Mercy Ships, le bateau hôpital américain, est bien arrivé à Dakar Le bateau hôpital Africa Mercy Ships est de retour au Sénégal, pour la reprise des opérations chirurgicales et les formations qui ont été interrompues en mars 2020, par le début de la pandémie.

L’annonce a été faite par le ministère de la Santé. « R etour de l’Africa Mercy! Le navire hôpital vient à l’instant d’amarrer au port de Dakar pour la reprise des opérations chirurgicales et les formations qui ont été interrompues en mars 2020, par le début de la pandémie », a twitté le ministère de la Santé.



D’une capacité de 1200 mètres carrés, indique "Rewmi", « Africa Mercy » est le plus grand navire hôpital du monde. Il est divisé en cadrans contenant des équipements, des services, 5 blocs opératoires et une salle de réveil de soins intensifs de 4 lits, pour les personnes à faibles revenus.



Le navire dispose aussi de salles d’hospitalisation de 80 lits, où une équipe de bénévoles offre gratuitement des interventions chirurgicales à bord. Ces dernières vont de la cataracte à l’ablation de tumeurs en passant par la chirurgie générale, orthopédique, plastique jusqu’à l’opération de fistule obstétricale.

