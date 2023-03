Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Santé-Source d’inspiration du mois : Sokhna Ka, un cas particulièrement positif, source de motivation pour la jeunesse Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mars 2023 à 16:35 | | 0 commentaire(s)| Le groupe femmes médecins du Sénégal FEMS Pro Chic & Fun a été créé spécialement tout d abord pour la femme médecin et l’étudiante en médecine: leur vie étant très spéciale; un espace d échange s impose pour être comprise sans jugement ni apriori. C’est dans sa mission que la publication « Source d’inspiration du mois » Sokhna Ka, « détectée » comme un cas particulièrement positif, est offerte comme source de motivation pour la jeunesse. Son Récit

« Je me nomme Sokhna Ka . Actuellement étudiante en master 2 en gestion des ressources humaines à l'institut Africain de management (IAM) , je suis atteinte d'infirmité motrice cérébrale depuis ma naissance, ne pouvant ni marcher ni m'asseoir . Maintenant , j'y arrive grâce aux séances de massage et aux appareils et presque sans aucune aide alhamdoulilah!



J'ai fait la maternelle, le primaire et le collège au centre Talibou ( établissement spécialisé pour les enfants à mobilité réduite) .

Au début , ma mère, toujours là pour moi, envers et contre tout, me portait sur son dos pour que je puisse aller prendre le bus scolaire et parfois quand je le ratais elle m’y emmenait.



Mais , après l’obtention de mon entrée en sixième je ne prenais plus le bus de l’école par ce que l’emploi du temps ne correspondait pas à celui du collège, d’ailleurs j’étais obligée de prendre le car rapide ou les bus pour aller en cours toute seule, et il m’arrivait de tomber dans la rue et de me blesser! Mais je me relevais toujours pour avancer, malgré tout !



Après avoir obtenu le BFEM, j’ai été orientée au lycée John Fitzgerald Kennedy. J'étais obligée de prendre un taxi ou un taxi clando. Au retour du lycée, il m'arrivait de marcher avec mes copines de classe car je ne me considérais pas comme différente malgré mon handicap. Et des fois, je tombais et me blessais .



Par ailleurs , j'éprouve une énorme difficulté au niveau de l'écriture par ce que je ne parviens pas à écrire sur une table, du coup il faut que je m'asseye par terre pour pouvoir écrire. Ainsi, certaines évaluations, je les fais oralement à cause de mon handicap car je ne parviens pas à dessiner les graphiques ou à calculer rapidement et en plus je suis lente dans l’écriture.



Mais ça ne m'a pas empêché de poursuivre mes études.

Je suis profondément convaincue que la réussite est au bout de l'effort et il faut toujours croire en soi pour atteindre ses objectifs.



Mon mindset me permet de transcender mon handicap physique! Et de continuer à aller de l'avant ! Jusqu'au bout de mes rêves, comme tous les jeunes de mon âge



Et un handicap physique ne doit pas être un obstacle à la réussite.

Je ne fais pas ce post pour que vous ayez pitié de moi!



Je le fais pour motiver toutes celles qui se sentent diminuées, stigmatisées, toutes celles qui, comme moi, ont un handicap physique ou autre et qui refusent de rester à l'écart, qui refusent d'être considérées comme vouées à l'échec, à la mendicité!



Bonne fête à toutes les femmes du monde.







