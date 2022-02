Sapco: Les travailleurs en sit-in, réclament 4 mois d’arriérés de salaire et...

« Cela fait 4 mois que nous n’avons pas reçu nos salaires. Les agents qui ont eu des prêts dans la banque, ont tous eu des négatifs dans leurs comptes. Les banques les appellent de jour comme de nuit. L’institution de prévoyance maladie (Ipm) est bloquée et il y a des couples qui sont disloqués. On ne connaît pas la feuille de route du directeur et ça fait plus d’un an qu’il a été installé et jusqu’à présent, la Sapco traverse des moments difficiles avec des retards de salaire », regrette le porte-parole Assane Ndiaye.



Toutefois, ils interpellent directement le Président Macky Sall. « Je ne peux admettre que le Président ne soit pas au courant de cette situation. Nous voulons travailler et nous lui lançons un appel solennel parce que nous sommes des Sénégalais », a plaidé Assane Ndiaye.



En attendant qu’une solution soit trouvée, ces travailleurs de la Sapco comptent organiser d’autres rassemblements dans les prochains jours. « Au-delà du sit-in, nous avons un plan B. Et nous allons continuer le combat jusqu’à la satisfaction définitive de nos préoccupations », ont-ils laissé entendre.