Sapco-Sénégal et ses 5 comptes bancaires: Une dispersion de la trésorerie de l’Etat dans les banques

Sapco-Sénégal dispose de 5 comptes ouverts dans des banques de la place. L’IGE à travers son enquête considère une non-nécessité d’avoir autant de comptes bancaire. Ladite ouverture, regrette-t-elle, va générer des frais financiers.



D’après l’IGE ce genre de pratique contribue à la dispersion de la trésorerie de l’Etat au profit du système bancaire. Et pourtant, évoque-t-on, la circulaire n0 04141/PM/SGG/SP du 30 octobre 2013 a été prise pour amener les Institutions de la République, les services ministériels et leurs démembrements, les établissements publics, les agences et organismes publics assimilés à ne détenir qu’un seul compte bancaire.



