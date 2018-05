Sarah n’était pas dans l’avion d’Air France tombé en panne

Une fois n’est pas coutume. On est dans l’obligation de démentir un confrère.



Rendant compte de la panne de l’avion d’Air France, en provenance de Paris, qui devait rallier le Sénégal, hier, et qui a du rebrousser chemin, Seneweb a soutenu que parmi les passagers, il y avait la journaliste de la Tfm, Sarah Cissé.



L’information est malheureusement fausse. Au moment où ces informations faisaient les choux gras de la presse, Sarah Cissé était occupée à coordonner la Rédaction de la Tfm.



Pour rappel, elle a été récemment nommée coordonnatrice de la Télévision Futurs Médias et depuis lors, elle est occupée à réorganiser sa rédaction. Elle n’a pas quitté le territoire national et n’a donc pris aucun vol.