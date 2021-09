Saré Boki: Un voleur tué, son corps dissimulé par le boutiquier, mais... Un voleur a été tué par un boutiquier à Saré Boki dans la commune de Sinthiang Koundara .Les faits ont eu lieu dans la nuit du mardi au mercredi dernier.

En effet, après avoir défoncé la porte de la boutique du sieur Demba Baldé aux environs de 2 heures du matin, le voleur s’introduit à l’intérieur dans le but d’y dérober des marchandises et objets de valeur.



Mais mal lui en a pris, il a été surpris par le boutiquier qui l’a asséné des coups de couteau qui lui ont été fatals .Le bandit qui tentait de fuir, tombe et meurt sur le coup. Le boutiquier pris de panique a essayé de dissimuler le corps de la victime dans les buissons. Mais, sur le chemin du retour, il croise la personne qui l’avait informé de la présence du voleur dans sa boutique.



Sous le feu roulant des questions de ce dernier, il avoue qu’il a caché le corps dans les buissons. Informés, les gendarmes de manda douanes et les sapeurs pompiers se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Le corps du bandit a été acheminé à la morgue, une enquête est ouverte pour connaître l’identité de la victime.

