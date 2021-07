Saré Mansaly: Un directeur d’école fauché par un camion

Le directeur de l’école primaire de Saré Mansaly, un village de la commune de Coumbacara (département de Kolda), est décédé hier dans un accident de la circulation. M. Kandé qui rentrait chez lui, a eu une collision avec un camion dans la nuit du mardi au mercredi, à hauteur du village de Thiarra.



D'aprés le récit de "L'As", en revenant de Saré Mansaly à moto, l’enseignant a tenté de dépasser un camion sur la RN6. Il s’est retrouvé face à face avec un autre camion qui venait en sens inverse. Le choc était donc inévitable. M. Kandé est décédé sur le coup. Il repose désormais à Saré Téning, un village de la commune de Niagha, dans le département de Goudomp.



Une autre collision entre un camion et un bus a fait 3 morts. Cet accident d’une rare violence, s’est produit dans la nuit du mardi au mercredi à Fatick.Le choc a eu lieu à hauteur du village de Ngouloul Peulh, dans la commune de Mbellacadiao, peu après 23 heures.



Un bus tout neuf, en partance pour Ziguinchor, est entré, lui, en collision avec un camion gros porteur de matricule malien. Pour limiter les dégâts, le chauffeur du bus a manœuvré pour éviter de rentrer dans la maison d’à côté. Le véhicule a alors buté sur un arbre. Le bilan est de 34 victimes dont 2 morts et 8 blessés graves. Les blessés sont transférés à l’hôpital régional de Fatick. Le bilan s’est alourdi hier, avec un troisième mort. Selon une source du journal, le chauffeur du bus roulait à vive allure.

