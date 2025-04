Satisfaction de leurs conditions de travail : vers des lendemains meilleurs pour les travailleurs des collectivités territoriales

Les travailleurs des collectivités territoriales pourraient s’envisager à des lendemains meilleurs selon le ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, qui présidait ce mardi 25 mars l’atelier de restitution des résultats et recommandations du diagnostic de la fonction publique locale, organisé par le CNFPLF.

« Ils peuvent s’attendre à des lendemains meilleurs, parce que quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu’il y avait un dialogue qui n’était pas très clair. Nous avons contribué à poser débat sincère. Nous avons eu la chance d’avoir en face de nous des représentants de l’intersyndicale qui sont quand même des patriotes », a assuré Balla Moussa Fofana.



18 mille agents recrutés, seulement 8% de fonctionnaires



Il rappelle que « Quand nous leur avons donné des éléments de diagnostic, éléments qui ont été repris aujourd’hui, avec beaucoup plus de précisions, 18 mille agents recrutés, seulement 8% de fonctionnaires, un taux d’administration très faible », des éléments ajoute-t-il, ont été discutés avec l’intersyndicale.



Cependant, indique-t-il, « Ils nous sont revenus avec des propositions. » Des propositions dit-il, ont fait l’objet d’un processus. « Nous avons discuté avec le ministre de la fonction publique, qui a eu à exprimer sa conviction, le ministre en charge des finances aussi. Nous avons échangé avec les autorités sur l’ensemble de la feuille de route que nous voudrions prendre pour régler ce problème et nous avons aussi organisé une concertation avec l’ensemble des maires qui ont magnifié le travail qui a été fait jusque-là », a déclaré le ministre des collectivités territoriales.



Validation des fonds de dotation



Et d’annoncer à cet effet : « Aujourd’hui, nous somme bientôt en train de valider les fonds de dotation à une partie que nous considérons pouvoir utiliser comme appui et ça nous permettra très rapidement de pouvoir sortir de cette situation. »

Suquotidien.sn