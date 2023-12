Saudi Pro League : Sadio Mané s’offre un doublé lors de la large victoire d’Al Nassr sur Al Ittihad (5-2)

Pour l’avant dernier match de l’année avec son club Al Nassr, Sadio Mané a été plus que décisif pour les Jaune et Bleu de la Saudi League Pro. Le champion d’Afrique a pris part au fulgurant succès des siens sur la formation de Karim Benzema et Fabinho, Al Ittihad (5-2).



Si la star portugaise, CR7 s’est offert un doublé notamment sur penalty, Mané lui a fait trembler les filets à deux reprises (75’ et 82’) soit les deux dernières réalisations de son équipe.



Nos confrères relèvent que ces deux buts viennent porter le nombre de réalisations de la star sénégalaise à 8 après 17 matchs disputés en championnats. Une première partie de saison digne des meilleures saisons de sa carrière jusqu’ici alors qu’il reste un match en 2023.



A noter que Al Nassr disputera son dernier match de l’année samedi prochain contre Al Taawon. Donc, un « bonus » est attendu de Sadio Mané du coté de son club et de l’équipe nationale du Sénégal !