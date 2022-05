Saut du 5e étage : Pourquoi Dada Coulibaly s'est suicidée ? On en sait un peu plus sur les circonstances du suicide de A. R. Ndiaye Coulibaly, que l’on appelait Daba Coulibaly, selon certains médias. La dame s’est jetée hier, jeudi, du 5e étage de l’immeuble abritant la Société générale Sénégal (SGS, ex-SGBS), où elle travaillait.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mai 2022 à 09:15

La victime, avec trois de ses collègues, a été appelée au siège de la Banque en ce jour férié (Ascension), pour finir des dossiers urgents.



Quelques minutes plus tard, elle faisait des va-et-vient dans le couloir, le téléphone collé à l’oreille. Elle est par la suite montée au 5e étage de l’immeuble, pour se pencher un moment dans le vide sur le balcon.



Alertés par des cris du voisinage, qui avait sans doute soupçonné que Daba Coulibaly voulait se suicider, les trois collègues de cette dernière accourent. Trop tard.



Informé, le mari de la victime, un colonel des Douanes, a rappliqué avant l’évacuation de la dépouille à l'Hôpital Principal par les sapeurs-pompiers.



La victime est née en 1979. Elle est mère de trois enfants. Daba Coulibaly se plaignait ces derniers jours, de maux de tête.

