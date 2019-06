Scandale Pretro-Tim: Macky Sall sur les tablettes d’une célèbre agence de presse américaine

L’affaire n’en finit pas de parler d’elle. Depuis le 2 juin où était diffusée par la BBC, l’affaire du « scandale présumé de 10 milliards de dollars » qui met en cause Aliou Sall, est presque sur toute les lèvres. Elle continue de faire les choux gras de la presse locale et des réseaux sociaux. Et, il n’y pas seulement qu’au Sénégal qu’elle fait parler d’elle.



L’implication du géant pétrolier britannique BP est certainement passé là. Des médias spécialisés dans le traitement des informations économiques d’Europe aux Etats Unis, en passant par l’Afrique, ont relaté le scandale. C’est le cas de « Bloomberg », l’une des plus célèbre agence de presse américaine.



Le média fondé par Michael Bloomberg a fait un compte-rendu des informations relatées par la BBC et les réactions du gouvernement, accompagné d’une photo de Macky Sall (voir-ci-dessous).



A propos de « Bloomberg », wikipedia nous apprend que c’est un groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers et dans l'information économique et financière, aussi bien en tant qu'agence de presse que directement, via de nombreux médias (télévision, radio, presse, internet et livres) dont les plus connus sont probablement, ses propres chaînes de télévision par câble/satellite.



Il a été créé en 1981 par Michael Bloomberg, maire de New York de 2002 à 2013. Le groupe a commencé à opérer en 1983 et emploie en 2008, plus de 10 000 employés répartis dans plus de 130 pays. Les principaux concurrents de l'agence Bloomberg sont SIX Financial Information, Thomson Reuters, FactSet Research Systems, Dow Jones, et Qi Capital.







