Scandale Serigne Ahma Mbacké contre Abdoulaye Sylla d'Ecotra: Nouvelles révélations explosives sur l’escroquerie de la vente frauduleuse de la maison familiale de Touba pour 300 millions FCFA

Aux dernières nouvelles, Leral.net peut vous révéler que Serigne Ahma Mbacké avait vendu leur maison familiale en face la grande mosquée de Touba à son « ami » Abdoulaye Sylla pour la somme de 300 millions FCFA. En vérité, Abdoulaye Sylla aurait effectué des virements bancaires dans le compte de Serigne Ahma Mbacké à hauteur de 120 millions.



Mais, finalement, le marabout avait décidé de confisquer cet argent, arguant que cette miroblante somme d’argent n’était pas destinée à la créance de la maison, mais, plutôt promise à une femme « proche » de Abdoulaye Sylla, dont leral.net avait tu son nom par respect à la femme.



Se sentant grugé et plumé dans les règles de l’art de la mafia par Serigne Ahma Mbacké, Abdoulaye Sylla ECOTRA, qui possède toutes les preuves des virements de compte, avait décidé d’ester en justice, en portant plainte le 30 avril dernier, afin de récupérer ses 300 millions.



L’autre écueil est que Serigne Ahma Mbacké devait partager avec sa famille l’argent de la vente de la maison familiale, en face de la grande mosquée de Touba.



Toutefois, Abdoulaye Sylla a, par la suite, réussi à avoir un document notamment un permis d’occuper auprès de la communauté rurale de Touba, Mais, Touba étant un titre foncier global, on ne peut détenir un permis d’occuper que pour un terrain.



Entre le marteau de sa famille et l’enclume de la plainte de Abdoulaye Sylla, le marabout Serigne Ahma Mbacké a tout simplemenet décidé de jouer la carte du déballage, en menacant de faire des révéléations fracassantes sur la vie privée d’Abdoulaye Sylla, si le patron d'ECOTRA ne retirait pas la plainte.



Face à cet imbroglio, Serigne Ahma Mbacké a contacté des sites internet et balancé certaines informations et a même annoncé un déballage au cours d’une conférence de presse prévue demain vendredi prochain, pour faire de fracassantes révélations de corruption de mœurs.



Pour rappel, Abdoulaye Sylla avait déjà déclaré une banqueroute frauduleuse à hauteur de 800 millions et, est présenté comme un entrepreneur qui n’aide pas les populations et qui a été utilisé par Serigne Ahma Mbacké qui se dit ami du footballeur italien Pipo Inzhagi, pour contrer Serigne Bass Abdou Kadre Mbacké, l’actuel porte-parole du khalif des Mourides.



Le feuilleton et le scandale Serigne Ahma Mbacké-Abdoulaye Sylla continuent de plus belle et Leral promet d’autres révélations, tout en attendant une plainte d’Abdoulaye Sylla, après un premier procès que Leral.net avait gagné dans le fond.



Signalons aussi que Serigne Ahma Mbacké est celui qui avait insulté Ousmane Diagne, l’ancien procureur de la République et qui a été aussi cité dans une affaire de drogue.