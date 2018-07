Scandale T’es de Dakar si… : Face cachée d’un marché virtuel et lumière sur un juteux business du « Sandaga du web » L’audience frôle le million et l’essence a été remodelée, repensée, afin de tirer profit d’un groupe qui, à la base, servait à se remémorer les beaux souvenirs de la capitale du Sénégal, Dakar. T’es de Dakar si… est devenu au fil des années, le lieu d’expression des habitués de Facebook. Lumière sur un « lieu » de divertissement mué en « Sandaga du web ».

Une audience bien canalisée



986.216 membres voici le nombre exact d’abonnés en ce jour. Une audience que des sociétés de communication peinent à avoir, même si elles passaient leur pub sur une chaîne de télévision de la place. En effet, TDD regroupe en son sein toutes les couches sociales. De l’élève au maçon, tout le monde y trouve son compte et ceci peint le Sénégal dans toutes ses réalités.



L’esprit de ce groupe en ligne perdure, depuis sa création, parce que s’étant basée sur le comique, le second degré. Pour preuve, le « risqué » sur TDD est devenu une tendance et les collages, une belle façon de se taquiner en bons amis.



Seulement, lorsqu’on essaie d’en savoir plus sur certaines nouveautés comme les invités à travers les « lives » ou encore les petites annonces publicitaires, c’est le blackout total au niveau des administrateurs. Que cachent-ils ?



Un objectif remodelé



Le projet TDD a été finement repensé ! Les abonnés, pas qu’ils sont des moutons de Panurge, mais ne se sont rendus compte de rien. Derrière les belles blagues et les posts délirants, se cache un marché plus que juteux. Voir photo ci-dessous.



Ceci est une illustration des marchés publicitaires, détenus par les administrateurs. Dans ce cas de figure, il est demandé à une tiers personne de monnayer une publicité sur la page. Pour une semaine, les administrateurs, qui ne sont pas très nombreux d’ailleurs, peuvent avoir jusque dans les 350.000 Fcfa à se partager. Le prix du divertissement.



Des remous au sein de la bande dirigeante



L’argent rime forcément avec problème, les hommes d’affaires le savent. Simao, l’un des plus actifs dans ledit groupe vient d’ailleurs de créer une autre page dans l’optique de respecter la dynamique de départ, le fun. Et pour cause, il a osé dénoncer les nouvelles pratiques de ses pairs qui ont commercialisé la page sensée divertir… tout court.



Pour se de défendre, les administrateurs de TDD ont servi une réponse avec une belle dose de com’. Mettant en avant le caractère social de leurs actions avec notamment la parole donnée aux politiciens, les administrateurs semblent vouloir dire que le groupe est devenu une tribune où les jeunes peuvent facilement avoir accès aux décideurs. Louable !





In fine, le « Faites-nous part de vos souvenirs qui nous rappellent Dakar et le Sénégal » est donc devenu « Faites nous part de vos annonces, on discutera prix ». Une manière de dire que rien ne se perd tout se récupère. A force de « risqué » on en sort enrichi ! Ils n’ont pas tort.





