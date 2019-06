"Scandale à 10 milliards de dollars": Macky Sall réfute les accusations de BBC et assure que la vérité sera rétablie Le Président Macky Sall s’est prononcé ce mercredi sur les accusations de corruption contenues dans un documentaire de la BBC, lequel met en cause son frère, Aliou Sall. Le chef de l’Etat a réfuté ces accusations et assuré que la vérité sera rétablie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2019 à 12:11 | | 0 commentaire(s)|

«Dans un reportage de la BBC, le nom de mon frère a été cité sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. C’est des accusations fausses portées par des individus tapis dans l’ombre pour essayer de déstabiliser le pays. Cependant je veux rassurer les Sénégalais que je ne suis pas un dirigeant qui va céder face à l’intimidation», a assuré Macky Sall après la prière de l’Aid el Fitr, avant d’annoncer que «le gouvernement va prendre les dispositions nécessaires pour faire éclater la vérité ».



Le chef de l'Etat se veut rassurant quant aux convoitises que pourraient susciter la découverte de ces ressources naturelles. « Depuis l’annonce de la découverte, j’ai mis en place des dispositifs pour une bonne gestion. Je peux citer le Cos pétrogaz et un institut national du pétrole et du gaz pour former les meilleures ressources humaines, afin de permettre à notre pays de tirer profit du pétrole et du gaz. Jamais un pays n’a pris autant de dispositions anticipatives pour éviter des écueils par rapport aux ressources qui vont être exploitées dans les prochaines années », a déclaré le président de la République.



Le Président Sall a annoncé qu’il ne se laissera pas divertir par les forces déstabilisatrices basées à l’intérieur et à l’extérieurdu pays. Il a par ailleurs invité les accusateurs s’ils ont des preuves, à les exhiber, selon ses propos rapportés par l’Aps.



« Le Sénégal est un pays de droit. Nous savons que là où il y a du pétrole, certains vont tenter de déstabiliser le pays. Nous l’avons inclus dans nos plans. Le gouvernement va poursuivre cette affaire. S’il y a besoin de l’amener en justice, nous allons le faire. S’il faut sanctionner, nous allons sanctionner. Toutefois, nous n’accepterons pas de fausses accusations. Je ne vais jamais déroger à la sauvegarde de l’intégrité du territoire, de la souveraineté du pays, quels que soient les adversaires en face », a ajouté Macky Sall.



