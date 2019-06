Scandale à Matam: Après avoir aspergé son ami d’acide sulfurique bouillant, il sort de prison sans êtres jugé

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire Mamadou Woury Diallo qui éclabousse la Justice peut en cacher une autre. Un jeune du nom de Bocar Thiam, arrêté puis écroué à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Matam pour des faits de tentative de meurtre, a été libéré sans être jugé.



Selon le récit de L’As, il avait aspergé d’acide sulfurique bouillant Mamadou Diallo. Les faits se sont déroulés en début mai 2017, à Oréfondé, localité située dans la région de Matam. Ce jour-là, à la suite d’une banale dispute avec Mamadou Sall Diallo, Bocar Thiam a attendu que ce dernier soit dans les bras de Morphée, pour lui verser de l’acide sulfurique qu’il avait préalablement chauffé. Une tentative de meurtre ! Car, Mamadou Sall Diallo est en sorti avec la peau en lambeaux, complètement défiguré. Pis, il a perdu la vision ainsi que la motricité de son cou et d’une de ses mains.



Évacué de Ourrossogui, il y passera plusieurs jours avant d’être transféré à l’hôpital El Hadji Amadou Ndiéguène de Thiès, puis à Aristide Le Dantec où, depuis, les médecins multiplient les interventions chirurgicales pour le sauver. Pendant qu’il se trouvait dans ce piteux état, sa famille a appris que son bourreau a été libéré sans jugement. Un scandale qui ne dit pas son nom et met à nu le dysfonctionnement au sein de la Justice.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos