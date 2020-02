‘’Scandale au cœur de la République’’: Mary Teuw Niane accusé de complicité avec Pape Alé Niang

« On est en train de préparer le ‘Sargal’ du ministre de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Hanne pour répondre à ses détracteurs, mais aussi pour lui rendre hommage pour tout ce qu’il a fait pour l’université. Nous sommes debout pour l’honorer afin de répondre à monsieur X (Pape Alé Niang : Ndlr) sur son livre », a dit, Demba Dangue, le porte-parole des agents du Coud.



Il ajoute : « On sait que c’est Nafi Ngom Keita et l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur Mary Teuw Niane qui sont derrière ce livre. Ils sont en train de manipuler et comploter contre la personne de Cheikh Oumar Hanne, alors que monsieur Hanne est capable de faire face à toutes sortes de responsabilités dans ce pays ».