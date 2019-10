Scandale dans le gaz sénégalais révélé par la Bbc: un gestionnaire de fonds anglais gagne frauduleusement plus de 12 milliards FCFA Et de deux. Après le frère du président de la République sénégalais, Aliou Sall, un gestionnaire de fonds anglais vient de démissionner de son poste suite à un nouveau scandale dans la gestion du pétrole et du gaz sénégalais révélé par la Bbc. Dans son émission Panorama, la chaîne britannique, informe que Mark Denning, un puissant gestionnaire de fonds, a gagné frauduleusement plus de 12 milliards de F Cfa dans le dos des Sénégalais suite à la vente à Bp (British pétroleum) des droits d’exploitation d’un gisement de gaz.



Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019

M. Denning, l’un des principaux gestionnaires de fonds d’investissements au monde, a démissionné du Groupe Capital, 5 jours après les révélations de la Bbc. En effet, Mark Denning qui a contribué à la gestion de 300 milliards de dollars d’argent d’investisseurs chez Group Capital est cité dans un accord énergétique controversé au Sénégal.



Selon Libération, l’enquête de Panorama a révélé que des actions avaient été achetées sur les instructions de M. Denning par l’intermédiaire par l’intermédiaire d’un fonds secret basé au Liechtenstein qui s’appelle « Morebath Fund Global Opportinuties ».



Des documents montrent que le fonds Morebath a investi dans trois sociétés que sont : Eros international, Humming Bird et Mesoblast. Mais finalement, les participations ont été détenues à travers une société Offshore appelée Kinrar Trust, appartenant à Kinrara International, mis en place et contrôlé par M. Denning, selon toujours la Bbc.



L’enquête révèle de même que Kinrara Trust a tiré parti d'un contrat pétrolier controversé au Sénégal. Kinrara International a ainsi obtenu 22 millions de dollars soit 13 milliards de F Cfa après la vente à BP des droits d'exploration relatifs à un immense gisement de gaz au large des côtes sénégalaises.

