Scandale de l’Iseg : Mamadou Diop n’a pas été convoqué par la Brigade des Mœurs Le directeur de l’Iseg, n’était pas à la Brigade des Mœurs, jeudi dernier, tout simplement, parce qu’il n’y était pas été convoqué, selon "Libération Online". Cela, même si la Brigade des Mœurs a reçu, mercredi dernier, une plainte de Dieynaba Baldé qui accuse Mamadou Diop de détournement de mineure suivi de grossesse. Dans tous les cas, le père d’Abiba sera interrogé dans les prochains jours, indique la même source. Une plainte qui fait suite à l’ouverture d’une enquête pour collecte illicite de données et chantage qui vise Dieynaba Baldé, son frère et sa sœur, après une plainte de Mamadou Diop. La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité a d’ailleurs entendu les trois personnes citées, indique la même source.

