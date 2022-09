Scandale foncier: Falilou Gueye de Holding Gueye veut se sucrer davantage sur le dos des victimes de Tobago Malgré l'arrêté qui fait entrer dans leurs droits les sinistrés de Tobago, la société Holding Gueye ne veut rien entendre, voulant gagner plus que les sinistrés eux-mêmes dans l'affaire.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Septembre 2022 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

Avec le site de recasement au niveau de l'aéroport, Mouhamadou Falilou Gueye a été payé 1,5 hectares pour le lotissement, ainsi que la construction d'un canal pour l'assainissement. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait, mis à part le canal.



Notre source nous fait savoir que ce dernier veut faire bloquer l'arrêté alors que le document a été déjà signé par le Ministre de l'Urbanisme. "Il serait même en complicité avec certains agents du cadastre. Ces derniers doivent livrer les plans, mais de peur de représailles de Fallou Gueye, c'est encore en l'état", renseigne notre source.



Mouhamdou Falilou Gueye réclamerait 70 terrains au lieu de 50



Le promoteur, apparemment, voudrait gagner plus que les victimes de Tobago en réclamant soixante dix (70) terrains en lieu et place des terrains qu'on lui a donnés, si l'on sait que chaque parcelle de ce site coûte 100 millions F CFA.



La priorité du Ministre étant les victimes, plus d'une centaine, ces derniers ont reçu leurs titres de propriété et ceux qui veulent construire d'ores et déjà, peuvent le faire.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook