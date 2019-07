Scandale pétrole et gaz : Aliou Sall et Frank Timis traduits en justice Le Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) poursuit son engagement à faire éclater la vérité sur le scandale du pétrole. Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et Cie ont décidé de porter l’affaire du scandale présumé sur le pétrole et le gaz, impliquant Aliou Sall devant la justice.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2019 à 18:31 | | 0 commentaire(s)|

Le feuilleton judiciaire sur l’affaire du scandale présumé, impliquant Aliou Sall et Frank Timis se poursuit le Congrès de la Renaissance Démocratique. Maître Ibrahima Diawara, Avocat à la Cour, inscrit au barreau de Dakar a été constitué.



Ainsi, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et Cie, avec l’appui de leur avocat ont déposé depuis lundi 22 juillet 2019, une plainte avec constitution de partie civile auprès du Premier Cabinet d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Dakar pour faux et usage de faux en écriture publique contre X, faux et usage de faux contre Franck Vasile Timis, Wong Joon Kwang, Aliou Sall, pour détournement de deniers publics contre Franck Vasile Timis, Wong Joon Kwang.



Mais également pour complicité de détournement contre Aliou Sall et contre toutes personnes que l’information révèlera comme ayant commis les infractions sus-visées, conformément aux dispositions de l’article 76 du CPP, portant sur un montant de 6.000 milliards de FCfa, dont le peuple Sénégalais a été spolié au préjudice des générations futures.



Mandaté par le CRD, Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye agissant en qualité de député représentant de la Nation sénégalaise, et dans l’exercice des droits constitutionnels reconnus à tous citoyens et surtout au peuple sénégalais à qui, appartiennent les ressources naturelles du pays.



D’après le document Abdoul Mbaye a agi en qualité de partie civile dans la mesure où le faux rapport de présentation des décrets d’approbation a été fabriqué dans le but d’obtenir son contreseing en sa qualité de Premier ministre d’alors.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos