Scandale sur des marchés de forage: La Sr cerne une mafia au ministère de l’Hydraulique

Dimanche 26 Janvier 2020

Cueillis discrètement par les enquêteurs de la Section de Recherches depuis le 20 janvier dernier, Gorgui Sow (Pdg de Gti), Moustapha Sané (ancien directeur de l’hydraulique), Mamadou Diokhané (ex-Dage) et Richard Tendeng qui s’occupait du projet de construction de forages au ministère de l’Hydraulique (devenu Eau et Assainissement) ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt, selon les informations exclusives publiées dans Libération quotidien ce 24 janvier 2020.



Libération révélait que l’agent judiciaire de l’Etat avait porté plainte devant le parquet de Dakar après une inspection interne qui avait révélé des magouilles sur des marchés de forages au ministère de l’Hydraulique. En effet, de faux procès-verbaux de réception avaient été établi pour verser des centaines de millions à l’entreprise Gti alors que cette dernière n’avait pas réalisé les travaux dont elle avait la charge.



Le ministère public avait ainsi ordonné une enquête exhaustive à la Section de Recherches de Dakar qui pioche depuis des semaines autour de cette affaire pour y apporter toute la lumière requise. Les choses se sont discrètement accélérées depuis le 20 janvier dernier.



Selon nos informations, la Sr a cueilli ce jour-là Moustapha Sané, ancien directeur de l’hydraulique ; Gorgui Sow, Pdg de la société Gti ; Mamadou Diokhané, l’ancien dage du ministère et Richard Tendeng, qui s’occupait du projet à l’époque des faits.



L’enquête des gendarmes a formellement révélé des faits graves et concordants tendant à attester que les mis en cause présumés avaient formé une entente frauduleuse dans le but d’accaparer des ressources publiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le parquet a, après le déferrement des mis en cause présumés, ouvert une information judiciaire pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux.



Jeudi dernier, tout ce beau monde a été inculpé par le doyen des juges, Samba Sall, qui a hérité du dossier.

