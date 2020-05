Scandale sur l'aide à la diaspora en Belgique : le coordonnateur de l’Apr, employé de l'Ambassade aurait attribué à sa femme 300 euros Casé par Macky Sall à l'ambassade du Sénégal à Bruxelles avec un titre de Diplomate, analphabète, O. War, coordonnateur de l’Apr de Belgique semble oublier les valeurs de partage envers ces compatriotes affectés par le coronavirus.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mai 2020 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|

Communiqué :

Bénéficiant d’un salaire de plus de 2000 euros soit plus de 1 million 300 fcfa provenant de l’argent du contribuable sénégalais, il a eu la malice de faire bénéficier à son épouse 300 euros de l’aide financière Force covid 19 destinée aux sénégalais de la diaspora impactés par la pandémie.



Le collectif des associations de Belgique dénonce une telle injustice d'autant plus des demandes ont été rejetées au détriment de celle-ci qui ne remplit pas les conditions.



A t-il bénéficie d'une complicité au sein du comité de gestion et d’attribution de l’ambassade du Sénégal en Belgique ? Nous ne saurons le dire avec exactitude.

Nous, diaspora de Belgique, sommes déçus par certaines basses pratiques.

Mais, O.War de l’Apr donne au moins raison à tous ceux de la diaspora qui protestaient contre ce fonds covid 19 alloué à la diaspora.

Notre collectif va se mobiliser pour dénoncer un tel fait, et réclamons le remboursement de cet argent.





Le Secrétaire général

Mamadou Ly



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos