Scandale : un proche des dossiers d’enquête se fait passer pour le doyen des juges et arnaque les familles des détenus

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

Qui est cette personne proche du doyen, des juges qui se fait passer pour lui auprès des familles des accusés pour leur soutirer de l’argent ? Un individu a commis de graves escroqueries sur son dos.



Quand il contacte les parents des détenus, il se présente comme le juge, donne des détails que seuls les proches de l’enquête peuvent savoir, demande une somme qui s’élève à plus 250 000 FCfa et promet aux proches la libération dès réception de l’argent, selon une source, victime de l’escroc.



Le jour du jugement, les familles se déplacent, patientent des heures, avant de rebrousser chemin. Et après, il est toujours impossible de le joindre au téléphone.

Pour le doyen des juges, qui est déjà eu vent de l’information, pour le moment, seul un clerc pourrait être ce fameux arnaqueur, car pouvant avoir accès aux dossiers des avocats.













Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos