Scène ahurissante, inhumaine: démunie, sans d’argent, une femme chassée de l’hôpital Philippe M. Senghor, accouche à l’entrée de ladite structure Cette scène ahurissante, inhumaine pourrait ternir pour toujours, la réputation de l’hôpital Philippe Maguilène Senghor de Yoff. De cet hôpital, pourtant réputé très professionnel et rassurant, a été chassée une femme en état de grossesse avancé et arrivée à terme: sa faute, elle n’avait pas de revenus suffisants…

Une femme accompagnée d’une fille, pour manque d’argent, a été sortie de l’hôpital de Yoff alors qu’elle était arrivée à terme après neuf mois de grossesse. Déguerpie des lieux alors qu’elle souffrait, elle a accouché juste après, devant la porte d'entrée.



La scène, dont un de vos serviteurs est témoin, s’est déroulée hier tard dans la soirée, (un peu avant deux heures du matin).



Devant cette scène choquante, certaines personnes de la structure se sont même opposées à ce que l’on filme leur forfaiture.



Il a fallu des échanges musclés comme en témoigne la vidéo ci-jointe, pour que la dame soit réadmise dans cette structure sanitaire.







