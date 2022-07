Scène musicale sénégalaise : Après un break de 3 ans, le retour en force de Titi

Ce choix pourrait se justifier, à l’en croire, par ses prestations en live qui séduisent le public. Les mélomanes aiment bien la voir sur scène avec sa belle voix et ses belles chorégraphies. Profitant du succès retentissant de Bercy dont elle était l’invitée vedette du Roi du Mbalax, Youssou Ndour, Titi se lance dans la promotion de cet album. C’est ce qui l’a conduite, ce jeudi 28 juillet 2022, dans les studios de Iradio où la reine de ‘’bari bagass’’ faisait face à Dj Boubs.



Parmi les thèmes développés dans l’album, il y a une invite adressée à la jeunesse pour conserver nos valeurs, les valeurs qui ont fondé la société sénégalaise. «Nous commençons à perdre nos valeurs. ‘’ Le ‘’Jom’’, le ‘’Sutura’’ le ‘’kersa’’, sont en train de disparaître. Les gens sont devenus de plus en plus faux, jaloux….



C’est pourquoi, j’ai fait revenir ce titre dans l’album. Il faudrait que l’on fasse revenir l’humanisme dans nos sociétés», note la diva. Des hommages aussi ont été rendus à des personnalités religieuses comme Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, Serigne Saliou, Cheikh Mahi Niasse.



Interpellée en pleine période de campagne électorale, Titi n’en a pas moins lancé un appel à l’endroit des acteurs politiques, les invitant à cultiver la paix, la tolérance, l’acceptation de l’autre et surtout la prise en charge réelle des besoins des populations.



«Surtout la question des sinistrés qui pataugent dans les quartiers inondés. Pour avoir vécu une telle catastrophe, je mesure à sa juste valeur les difficultés que rencontrent ces populations en cette période d’hivernage», précise l’artiste.



Belle, classe, simple, respectueuse et talentueuse, Titi a une voix qui capte l’attention et berce les mélomanes. Même si, elle n’est pas la chanteuse la plus connue du Sénégal, sa carrière exceptionnelle et son talent font d’elle l’une des meilleures chanteuses du pays

Bes Bi